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«Северсталь» одолела «Трактор», выиграв четвёртый матч подряд

Хоккей

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду одержала победу над челябинским «Трактором», игра закончилась со счётом 3:2. Череповецкий клуб продлил свою победную серию до четырёх матчей.

Среди подопечных Александра Гулявцева забитыми голами сумели отметиться Алексей Угаров, Олег Яшин и Адам Мазур. У «Трактора» заброшенные шайбы на свой счёт записали Линус Виделль и Алексей Кручинин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиге.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 ноября 2017, вторник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 2 1:0, 0:1, 2:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Угаров – 02:06 (4x5), 1:1 – Виделль (Йюнге) – 27:26 (5x5), 1:2 – Кручинин (Якуценя) – 40:54 (5x5), 2:2 – Яшин (Кагарлицкий) – 49:29 (5x4), 3:2 – Мазур (Угаров) – 54:15 (4x4)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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