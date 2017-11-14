«Северсталь» одолела «Трактор», выиграв четвёртый матч подряд

Череповецкая «Северсталь» на домашнем льду одержала победу над челябинским «Трактором», игра закончилась со счётом 3:2. Череповецкий клуб продлил свою победную серию до четырёх матчей.
Среди подопечных Александра Гулявцева забитыми голами сумели отметиться Алексей Угаров, Олег Яшин и Адам Мазур. У «Трактора» заброшенные шайбы на свой счёт записали Линус Виделль и Алексей Кручинин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиге.
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