Крикунов: Коварж в сборную не ездил, поэтому с «Торпедо» нормально отыграл

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (4:2).



«Игра, наверное, была интересной для зрителей. Первый период проиграли, хотя игроков предупреждали, что соперники быстро начинают. Потом мы выравняли ситуацию, вроде вышли вперёд и опять пропустили. У «Торпедо» было много моментов. У нас Коварж очень хорошо и стабильно сыграл, потому что ещё свежий. Первая игра после перерыва. В сборную не ездил, поэтому нормально отыграл. Пропустили голы из-за удалений. Потом немножечко повезло, забили третий гол на отскоке. Ребята настроились и удержали счёт до конца игры», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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