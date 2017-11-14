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Владимир Крикунов заявил, что паузу на Евротур нужно отменить

Хоккей

Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Крикунов после матча с нижегородским «Торпедо» (4:2) выразил уверенность в необходимости отмены перерыва в чемпионате Континентальной хоккейной лиги на матчи сборных.

«Из сборных игроки приехали поднагруженные. Они играли в это время, были без подготовки, поэтому мы не ждали от них чего-то. Считаю, что надо отменить паузу на Евротур», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист Владимир Крикунов Евротур
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