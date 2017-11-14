Гулявцев: «Трактор» где-то нас «возил», но игроки «Северстали» были воинами

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги выигранной встречи с «Трактором» (3:2).



«Сегодня мы провели не самый лучший матч в позиционной обороне. «Трактор» где-то нас «возил». Повезло, что соперник не использовал свои моменты. Где-то нас выручал Сергей Магарилов, но хорошо, что выиграли, набрали три очка. Хотя последний период играли в три звена. У нас выпали некоторые игроки. В связи с этим на ребят легла определённая нагрузка. Но я рад этой победе. Ребята сегодня воины, выстояли при 1:2 пять минут в меньшинстве. Может быть, за это нас наградил хоккейный боженька.



Почему отсутствовал Вовченко? В последних играх Даниил Вовченко поник. Мы дали ему возможность перезагрузиться, так как у нас, слава Богу, в этом сезоне есть резерв. Ничего страшного, в следующей игре он будет обязательно играть. А те, кто сегодня выпал, обязательно сядут на лавку. Это ротационные действия, чтобы все бились за место в составе и не сидели ровно», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Северсталь» одолела «Трактор», выиграв четвёртый матч подряд