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Опубликована форма «Оттавы» и «Монреаля» на «Зимнюю классику»

Хоккей

Стали известны игровые формы «Оттавы Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс» на матч в рамках «Зимней классики» — 2017, который состоится 16 декабря.

Первый матч в НХЛ был сыгран 19 декабря 1917 года, в котором приняли участие «Оттава» и «Монреаль». «Классика столетия» состоится на арене «Ти Ди Плэйс Стэдиум», которая является домашней для команды по канадскому футболу «Оттава Редблэкс».

Посмотреть фотографию игровых форм команд можно также в официальном «твиттере» НХЛ.

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«Оттава» примет «Монреаль» в «Классике столетия» в честь юбилея НХЛ
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Монреаль Канадиенс Оттава Сенаторз
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