Опубликована форма «Оттавы» и «Монреаля» на «Зимнюю классику»

Стали известны игровые формы «Оттавы Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс» на матч в рамках «Зимней классики» — 2017, который состоится 16 декабря.



Первый матч в НХЛ был сыгран 19 декабря 1917 года, в котором приняли участие «Оттава» и «Монреаль». «Классика столетия» состоится на арене «Ти Ди Плэйс Стэдиум», которая является домашней для команды по канадскому футболу «Оттава Редблэкс».

Посмотреть фотографию игровых форм команд можно также в официальном «твиттере» НХЛ.



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