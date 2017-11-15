Столлери: надеюсь, сыграю за Канаду в Риге, для меня честь представлять страну

Защитник рижского «Динамо» Карл Столлери прокомментировал победу над «Ладой» в серии послематчевых бросков со счётом 2:1. Канадец также выразил надежду, что примет участие в матче своей сборной с командой Латвии (4 февраля, Рига).



«Были некоторые отрезки, когда «Динамо» играло хорошо, были, когда не очень, но в целом здорово, что победили. Это несколько странно, что мы так часто заканчиваем матчи за пределами основного времени, но во всех играх мы боролись на равных.



В сборной Канады было здорово. Да, мы проиграли турнир с двумя поражениями, но представлять свою страну — это большая честь, и здорово, что мне была предоставлена такая возможность. Надеюсь, сыграю за сборную и в Риге», — сказал Столлери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Константином Фёдоровым.

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