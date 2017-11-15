Угаров: хоккеисты «Северстали» заставили ошибаться защиту «Трактора»

Нападающий «Северстали» Алексей Угаров подвёл итоги победного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:2).

«Тяжело вошли в игру. Первый период вели в счёте, но соперник прилично давил. Во втором пытались выравнять игру, но в итоге стали проигрывать, получили пятиминутное удаление. Смогли проявить командный дух, характер. Выстояли в меньшинстве и вырвали победу. Своими действиями мы заставили ошибаться защиту соперника и забили голы.



Конечно, приятно забивать. Тем более после травмы. Это добавляет эмоции, уверенности. Надеюсь, что с каждым матчем буду помогать команде», — приводит слова Угарова пресс-служба «Северстали».