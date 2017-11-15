Кагарлицкий: «Северсталь» сняла «челябинское проклятие»

Нападающий «Северстали» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал победу над «Трактором» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Честно говоря, в команде никто и не знал, что „Северсталь“ пять лет не могла обыграть „Трактор“. Интересно конечно, выиграли — сняли «челябинское проклятие», на самом деле об этом не задумывались не до игры, ни во время. Самое главное — выиграли.

Что касается моих физических кондиций, сегодня неплохо двигался, но, наверное, если бы отдохнул после сборной, двигался быстрее. Чувствую себя великолепно, получил позитив в сборной. Соскучился по семье, а это всегда мотивирует. Дома всегда хорошо", — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Северстали».