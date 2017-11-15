«Эдмонтон» обменял Йокинена в «Лос-Анджелес» на Каммальери

«Эдмонтон Ойлерз» обменял финского нападающего Юсси Йокинена в «Лос-Анджелес Кингз», сообщается на официальном сайте НХЛ. В обратном направлении проследовал канадский нападающий «Кингз» Майкл Каммальери.

В текущем сезоне 34-летний Йокинен провёл 14 матчей в регулярном чемпионате и набрал 1 (0+1) очко. На счету 35-летнего Каммальери 15 матчей и 7 (3+4) очков.

Помимо «Эдмонтона», Йокинен выступал в НХЛ за «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролину Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Флориду Пантерз». В послужном списке Каммальери, кроме «Кингз», значатся «Калгари Флэймз», «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Дэвилз».