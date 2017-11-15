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Молодёжная сборная России уступила сборной QMJHL в пятом матче суперсерии

Хоккей

Сборная России U20 потерпела поражение от сборной лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче суперсерии. Встреча состоялась на арене «Истлинк-центр» в Шарлоттаун (Канада) и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Шон Будрия (13-я минута), Дрейк Батерсон (45) и Николя Гюэ (60). За россиян шайбу забросил Андрей Алтыбармакян (16).

Таким образом, счёт в суперсерии стал 3-2 в пользу канадских команд. В шестом матче серии молодёжная сборная России также встретится со сборной QMJHL. Игра начнётся 17 ноября в 03:00 мск.

Суперсерия Россия U20 - Канада U20
15 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Канада QMJHL
3 : 1 1:1, 0:0, 2:0
Россия U20
1:0 – Будрия (Аббандонато) – 12:31 (5x4), 1:1 – Алтыбармакян (Полодян) – 15:29 (5x5), 2:1 – Батерсон (Комтуа, Велено) – 44:11 (5x4), 3:1 – Гюэ – 59:33 (en)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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