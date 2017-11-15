Молодёжная сборная России уступила сборной QMJHL в пятом матче суперсерии

Сборная России U20 потерпела поражение от сборной лиги Квебека (QMJHL) в пятом матче суперсерии. Встреча состоялась на арене «Истлинк-центр» в Шарлоттаун (Канада) и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Шон Будрия (13-я минута), Дрейк Батерсон (45) и Николя Гюэ (60). За россиян шайбу забросил Андрей Алтыбармакян (16).

Таким образом, счёт в суперсерии стал 3-2 в пользу канадских команд. В шестом матче серии молодёжная сборная России также встретится со сборной QMJHL. Игра начнётся 17 ноября в 03:00 мск.