Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» отметился двумя результативными передачами. Оба раза россиянин ассистировал Джейми Бенну, который отличился на 18-й и 31-й минутах.

Видео второго гола Бенна с передачи Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Таким образом, Радулов продлил свою серию с очками до девяти матчей. Всего на счету российского нападающего 17 (6+11) очков в 18 матчах сезона.

Сейчас в матче «Флорида» — «Даллас» идёт третий период, счёт ничейный — 3:3. У «Старз», кроме Бенна, отличился Реми Эли, за «Пантерз» два гола забил Джонатан Юбердо, ещё один — Александр Барков.