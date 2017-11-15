Дубль Шири и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Баффало» в ОТ

«Питтсбург Пингвинз» одержал непростую победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Патрик Хёрнквист (20-я минута), Конор Шири (25), Сидни Кросби (38) и Фил Кессел (54). За «Баффало» голы забили Эвандер Кейн (4), Сэм Райнхарт (17), Джек Айкел (21) и Бенуа Пульо (40). Победу «Пингвинз» на 16-й секунде овертайма принёс Конор Шири, оформивший дубль.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

Видео гола Кессела с передачи Малкина можно посмотреть на странице «Пингвинз» в «Твиттере».