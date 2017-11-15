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Дубль Шири и передача Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Баффало» в ОТ

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» одержал непростую победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Патрик Хёрнквист (20-я минута), Конор Шири (25), Сидни Кросби (38) и Фил Кессел (54). За «Баффало» голы забили Эвандер Кейн (4), Сэм Райнхарт (17), Джек Айкел (21) и Бенуа Пульо (40). Победу «Пингвинз» на 16-й секунде овертайма принёс Конор Шири, оформивший дубль.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
5 : 4 1:2, 2:2, 1:0, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Кейн (Айкел, Райнхарт) – 03:45 (5x5), 0:2 – Райнхарт (Сканделла, Окпосо) – 16:53 (5x4), 1:2 – Хёрнквист (Шихэн) – 19:41 (5x5), 1:3 – Айкел – 20:16 (5x5), 2:3 – Шири (Хёрнквист, Мяяття) – 24:28 (5x5), 3:3 – Кросби (Кессел, Шульц) – 37:15 (5x4), 3:4 – Пульо (Райнхарт) – 39:53 (5x4), 4:4 – Кессел (Малкин, Коул) – 53:49 (5x5), 5:4 – Шири (Кросби, Летанг) – 60:16 (3x3)

Видео гола Кессела с передачи Малкина можно посмотреть на странице «Пингвинз» в «Твиттере».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин Сидни Кросби Фил Кессел
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