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«Коламбус» в ОТ вырвал победу у «Монреаля», Бобровский сделал 28 сейвов

Хоккей

«Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 3-й минуте Джош Андерсон вывел «Блю Джекетс» вперёд. «Канадиенс» отыгрались на 53-й минуте благодаря голу Пола Байрона. Победу «Коламбусу» принёс точный бросок Зака Веренски на второй минуте овертайма.

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 8 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1 : 2 0:1, 0:0, 1:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Андерсон (Нутиваара) – 02:29 (5x5), 1:1 – Байрон (Уэбер, Гальченюк) – 52:14 (5x5), 1:2 – Веренски (Аткинсон, Дубински) – 61:09 (3x3)
События дня НХЛ. Чумовой сейв Бобровского пяткой — это надо видеть!
После потери Панарина в чужой зоне, за которую Торторелла «съел» бы нашего нападающего.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Монреаль Канадиенс Артемий Панарин Сергей Бобровский
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