«Коламбус» в ОТ вырвал победу у «Монреаля», Бобровский сделал 28 сейвов

«Коламбус Блю Джекетс» переиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Белл-центр» в Монреале и завершилась в овертайме со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 3-й минуте Джош Андерсон вывел «Блю Джекетс» вперёд. «Канадиенс» отыгрались на 53-й минуте благодаря голу Пола Байрона. Победу «Коламбусу» принёс точный бросок Зака Веренски на второй минуте овертайма.

Голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 28 бросков по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин провёл на льду 21 минуту 8 секунд.