Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Флорида» в серии буллитов победила «Даллас», Радулов набрал 2 очка, Дадонов — 1

Хоккей

«Флорида Пантерз» переиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Флориды» два гола забил Джонатан Юбердо (6-я и 16-я минуты), ещё один раз отличился Александр Барков (43). За «Даллас» дубль оформил Джейми Бенн (18-я и 31-я минуты), ещё одна шайба на счету Реми Эли (33). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Винсент Трочек.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами, в активе форварда «Флориды» Евгения Дадонова — один ассист.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 3 2:1, 0:2, 1:0, 0:0, 1:0
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Юбердо (Трочек, Дадонов) – 05:13 (5x4), 2:0 – Юбердо (Барков, Яндл) – 15:23 (5x4), 2:1 – Бенн (А. Радулов, Янмарк) – 17:50 (5x5), 2:2 – Бенн (А. Радулов) – 30:56 (5x5), 2:3 – Эли (Спецца, Ганзал) – 32:03 (5x5), 3:3 – Барков (Мэтисон, Яндл) – 42:55 (5x5), 4:3 – Трочек – 65:00 ( ПБ)

Видео второго гола Бенна с передачи Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Радулов продлил свою серию с очками до девяти матчей
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Даллас Старз Флорида Пантерз Александр Барков Александр Радулов Евгений Дадонов
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент