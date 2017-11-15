«Флорида» в серии буллитов победила «Даллас», Радулов набрал 2 очка, Дадонов — 1

«Флорида Пантерз» переиграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась в серии буллитов со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Флориды» два гола забил Джонатан Юбердо (6-я и 16-я минуты), ещё один раз отличился Александр Барков (43). За «Даллас» дубль оформил Джейми Бенн (18-я и 31-я минуты), ещё одна шайба на счету Реми Эли (33). Решающий буллит в послематчевой серии реализовал Винсент Трочек.

Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился двумя результативными передачами, в активе форварда «Флориды» Евгения Дадонова — один ассист.

Видео второго гола Бенна с передачи Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».