Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прервал свою 11-матчевую безголевую серию, которая была второй по продолжительности в его карьере.

В игре с «Баффало Сэйбрз» Кросби реализовал большинство во втором периоде, удачно сыграв на добивании перед воротами. Всего он набрал 2 (1+1) очка и помог своей команде одержать победу со счётом 5:4 ОТ.

В 20 матчах текущего сезона на счету Кросби 15 (6+9) очков при показателе полезности «-14».

Видео гола Кросби можно посмотреть также в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».