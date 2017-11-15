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«Виннипег» победил «Аризону», «Миннесота» всухую разгромила «Филадельфию»

Хоккей

«Виннипег Джетс» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:1. В составе победителей отличились Эндрю Копп (16-я минута), Йоэль Армиа (22), Брайан Литтл (26) и Адам Лоури (33). За «Аризону» гол забил Алекс Голигоски (46). Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
4 : 1 1:0, 3:0, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Копп (Куликов, Лоури) – 15:30 (5x5), 2:0 – Армиа (Элерс, Моррисси) – 21:43 (5x5), 3:0 – Литтл – 25:08 (5x5), 4:0 – Лоури (Майерс) – 32:39 (5x5), 4:1 – Голигоски (Ридер) – 45:21 (5x5)

В ещё одном матче «Миннесота Уайлд» всухую обыграл «Филадельфию Флайерз» — 3:0. Голы в этом матче забили Нино Нидеррайтер (1), Эрик Стаал (59) и Джейсон Цукер (60). Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 57 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
3 : 0 1:0, 0:0, 2:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Нидеррайтер (Стаал) – 00:12 (5x5), 2:0 – Стаал (Гранлунд, Бродин) – 58:51 (en), 3:0 – Цукер (Дубник) – 59:23 (en)
«Виннипег» одолел «Аризону», Куликов провёл на льду чуть больше 19 минут
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аризона Койотс Виннипег Джетс Миннесота Уайлд Филадельфия Флайерз Дмитрий Куликов
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