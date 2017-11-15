«Виннипег» победил «Аризону», «Миннесота» всухую разгромила «Филадельфию»

«Виннипег Джетс» победил «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 4:1. В составе победителей отличились Эндрю Копп (16-я минута), Йоэль Армиа (22), Брайан Литтл (26) и Адам Лоури (33). За «Аризону» гол забил Алекс Голигоски (46). Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отметился результативной передачей.

В ещё одном матче «Миннесота Уайлд» всухую обыграл «Филадельфию Флайерз» — 3:0. Голы в этом матче забили Нино Нидеррайтер (1), Эрик Стаал (59) и Джейсон Цукер (60). Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 23 минуты 57 секунд.