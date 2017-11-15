Бобровский — о сейве при выходе «2 в 1»: не помню, специально ли бросил клюшку

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ) и свой сейв в третьем периоде при выходе «два в одного».

«Нам нужны очки, мы хотим побеждать. Игра диктует условия – ты должен быть сфокусирован и проявлять себя тогда, когда это необходимо. Чем дальше в сезон, тем более комфортно я себя чувствую в воротах, улучшается «химия» с моими защитниками. Это процесс, пока ещё только ноябрь, впереди много матчей. Самые важные игры впереди, но хорошо, что мы завоевали два очка.



Почему я бросил клюшку при выходе «два в одного»? Иногда такое случается, не могу объяснить. Я играю по моменту, и в том моменте надо было так сделать. Хорошо, что получилось отразить шайбу. Даже не помню, специально ли бросил клюшку, это просто случилось», — сказал Бобровский в эфире клубного телевидения.

Видео сейва Бобровского можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.