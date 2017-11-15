Торторелла: Бобровский никогда не сдаётся, два лучших сейва года сейчас — его

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал победу в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ) и игру Сергея Бобровского.

«Мы нашли способ победить. Очевидно, что у многих наших ребят не получается в атаке. Первые два периода обе команды почти ничего не могли создать, а в третьем Боб был главным действующим лицом, дал нам шанс. Ключ к победам в НХЛ – вратарь. Пара сейвов, которые Боб сделал в третьем периоде, спасение в матче с «Детройтом» — основная причина, почему мы набираем очки. У команд случаются периоды, когда не ладится атака, и вратарь должен быть надёжен. Боб играет бесподобно, даёт нам возможность побеждать. Он никогда не сдаётся, настоящий атлет. Очень впечатляет, на что он способен, когда надо быстро перемещаться в воротах. Это великолепный сейв. Прямо сейчас «Коламбусу» принадлежит лучший сейв года и второй тоже. Лучший, без вопросов, – сейв в Детройте, я такого никогда не видел. Бобровский тихо делает своё дело и впечатляет своей игрой», — сказал Торторелла в эфире клубного телевидения.

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Видео сейва Бобровского в матче с «Детройтом» можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Видео сейва Бобровского в матче с «Монреалем» можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.