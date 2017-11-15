Брагин: будем стараться выиграть суперсерию, молодёжной сборной всё по силам

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин прокомментировал поражение в матче суперсерии с командой QMJHL (1:3, 2-3).

«Канадцы» проиграли канадцам. России не покорился Квебек Легионеры из лиги Квебека не спасли «молодёжку» от очередного поражения в суперсерии.

«Играли второй день подряд, ещё и после перелёта, но я не считаю, что мы уступали сопернику в свежести и движении. Играли неплохо, командные действия получались, но подвела реализация. При счёте 1:1 были очень близки ко второй заброшенной шайбе: и «один в ноль» выходили, и «два в одного», в большинстве были опасные броски. Вышли бы вперед в счёте, думаю, довели бы игру до победы, а в итоге большинство реализовал соперник. Послезавтра новый матч, всё по силам. Отдохнём и будем стараться выиграть серию», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».