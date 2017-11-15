Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 10-я победа Бобровского, рекорд Радулова

В ночь с 14 на 15 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 11 россиян. Александр Радулов установил личный рекорд, набрав очки в девятом матче подряд. Сергей Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне и идёт по этому показателю на втором месте в лиге. Александр Овечкин не забивает в третьем матче кряду, но нанёс восемь бросков в створ.

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Вратарь Клуб Сейвы % ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 28 из 29 96,6 2:1 ОТ

Игрок Клуб Очки Штраф Броски +/- Время Вбрасывания Хиты Блоки Радулов (н) «Даллас» 0+2 2 4 +2 21.07 - 0 0 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 2 6 0 18.11 4 из 8 1 0 Овечкин (н) «Вашингтон» 0 2 8 -1 20.31 - 5 0 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 2 2 0 19.16 7 из 16 2 0 Дадонов (н) «Флорида» 0+1 0 0 0 23.46 - 0 0 Панарин (н) «Коламбус» 0 0 1 0 21.08 - 1 2 Проворов (з) «Филадельфия» 0 0 2 -2 23.57 - 0 1 Орлов (з) «Вашингтон» 0 0 3 -1 27.07 - 3 1 Куликов (з) «Виннипег» 0+1 0 1 +2 18.08 - 0 0 Емелин (з) «Нэшвилл» 0 0 0 0 19.38 - 3 2

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