Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 10-я победа Бобровского, рекорд Радулова

В ночь с 14 на 15 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 11 россиян. Александр Радулов установил личный рекорд, набрав очки в девятом матче подряд. Сергей Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне и идёт по этому показателю на втором месте в лиге. Александр Овечкин не забивает в третьем матче кряду, но нанёс восемь бросков в створ.
События дня НХЛ. В стиле Гашека! Бобровский без клюшки – шайба в ловушке
Кстати, «Вегас» без Шипачёва стал совсем плох. Совпадение?
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|% ОБ
|Счёт
|Бобровский
|«Коламбус»
|28 из 29
|96,6
|2:1 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|Штраф
|Броски
|+/-
|Время
|Вбрасывания
|Хиты
|Блоки
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+2
|2
|4
|+2
|21.07
|-
|0
|0
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|2
|6
|0
|18.11
|4 из 8
|1
|0
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0
|2
|8
|-1
|20.31
|-
|5
|0
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|2
|2
|0
|19.16
|7 из 16
|2
|0
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+1
|0
|0
|0
|23.46
|-
|0
|0
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0
|0
|1
|0
|21.08
|-
|1
|2
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0
|0
|2
|-2
|23.57
|-
|0
|1
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0
|0
|3
|-1
|27.07
|-
|3
|1
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|0
|1
|+2
|18.08
|-
|0
|0
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0
|0
|0
|0
|19.38
|-
|3
|2
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