Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итоги игрового дня НХЛ для россиян: 10-я победа Бобровского, рекорд Радулова

Хоккей

В ночь с 14 на 15 ноября мск в регулярном чемпионате НХЛ было сыграно восемь матчей, в которых приняли участие 11 россиян. Александр Радулов установил личный рекорд, набрав очки в девятом матче подряд. Сергей Бобровский одержал 10-ю победу в сезоне и идёт по этому показателю на втором месте в лиге. Александр Овечкин не забивает в третьем матче кряду, но нанёс восемь бросков в створ.

События дня НХЛ. В стиле Гашека! Бобровский без клюшки – шайба в ловушке
Кстати, «Вегас» без Шипачёва стал совсем плох. Совпадение?
ВратарьКлубСейвы% ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»28 из 2996,62:1 ОТ
ИгрокКлубОчкиШтрафБроски+/-ВремяВбрасыванияХитыБлоки
Радулов (н)«Даллас»0+224+221.07-00
Малкин (н)«Питтсбург»0+126018.114 из 810
Овечкин (н)«Вашингтон»028-120.31-50
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+122019.167 из 1620
Дадонов (н)«Флорида»0+100023.46-00
Панарин (н)«Коламбус»001021.08-12
Проворов (з)«Филадельфия»002-223.57-01
Орлов (з)«Вашингтон»003-127.07-31
Куликов (з)«Виннипег»0+101+218.08-00
Емелин (з)«Нэшвилл»000019.38-32

Таблицу можно посмотреть также в хоккейном сообществе «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Александр Овечкин Александр Радулов Алексей Емелин Артемий Панарин Дмитрий Куликов Дмитрий Орлов Евгений Дадонов Евгений Кузнецов — хоккей Евгений Малкин Иван Проворов Сергей Бобровский Таблицы НХЛ
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент