Три звезды игрового дня в НХЛ

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан вратарь «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, который оформил третий «сухарь» подряд, отразив 30 бросков в матче с «Филадельфией Флайерз», и помог своей команде выиграть со счётом 3:0.



Второе место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который забросил две шайбы и сделал одну передачу в победном матче с «Вегас Голден Найтс» (8:2).



Третьей звездой был признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Коннор Шири, который оформил дубль в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ), в том числе забил победный гол в овертайме.