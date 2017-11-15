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Три звезды игрового дня в НХЛ

Хоккей

НХЛ определила трёх звёзд прошедшего игрового дня.

Первой звездой признан вратарь «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник, который оформил третий «сухарь» подряд, отразив 30 бросков в матче с «Филадельфией Флайерз», и помог своей команде выиграть со счётом 3:0.

Второе место занял капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, который забросил две шайбы и сделал одну передачу в победном матче с «Вегас Голден Найтс» (8:2).

Третьей звездой был признан нападающий «Питтсбург Пингвинз» Коннор Шири, который оформил дубль в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4 ОТ), в том числе забил победный гол в овертайме.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Миннесота Уайлд Питтсбург Пингвинз Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
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