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«Сибирь» расторгла контракт с Алексеем Сопиным

Хоккей

Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Алексей Сопин расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее клуб дважды помещал форварда в список отказов.

В текущем регулярном чемпионате 30-летний Сопин принял участие в девяти встречах, сумев записать на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем на площадке хоккеист проводил чуть больше 12 минут за встречу. Всего в КХЛ на счету Сопина 54 (23+31) очка в 176 матчах.

«Сибирь» во второй раз в сезоне выставила форварда Сопина в список отказов
Источник: Официальный сайт ХК "Сибирь" Сообщить об ошибке
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