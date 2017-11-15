«Сибирь» расторгла контракт с Алексеем Сопиным

Хоккейный клуб «Сибирь» и нападающий Алексей Сопин расторгли контракт по соглашению сторон, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее клуб дважды помещал форварда в список отказов.

В текущем регулярном чемпионате 30-летний Сопин принял участие в девяти встречах, сумев записать на свой счёт одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем на площадке хоккеист проводил чуть больше 12 минут за встречу. Всего в КХЛ на счету Сопина 54 (23+31) очка в 176 матчах.