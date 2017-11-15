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Глава ИИХФ Рене Фазель уйдёт в отставку в 2020 году

Хоккей

Президент международной федерации хоккея Рене Фазель заявил, что уйдёт в отставку в 2020 году, когда закончится срок его полномочий. Об этом стало известно после его заявления на конференции PrimeTime Sports Management в Торонто. Швейцарский функционер руководит ИИХФ уже 26 лет (четыре срока). В 1994 году на генеральном конгрессе в Венеции он был впервые избран на свой пост, и к моменту отставки Фазелю исполнится 70 лет.

С 1972 по 1982 год Фазель работал хоккейным арбитром (37 международных матчей), затем был председателем судейской комиссии и комитета арбитров. За время его президентства в Международной федерации хоккея было достигнуто соглашение с НХЛ, и в 1998 году хоккеисты заокеанской лиги впервые в истории приняли участие в Олимпийских играх.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рене Фазель ИИХФ
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