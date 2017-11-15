Веренски – о сейве Бобровского: он лучший вратарь в мире, этим никого не удивишь

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски после матча с «Монреаль Канадиенс» (2:1 Б) оценил игру вратаря Сергея Бобровского, который в третьем периоде совершил невероятный сейв при выходе «два в одного».



«Он — лучший вратарь в мире, этим никого не удивишь. Но самое прекрасное заключается в том, что это не просто удача, он проделывает подобные фокусы на каждой тренировке. Я вижу это каждый день, как и все в команде. И он не перестаёт нас удивлять», — приводятся слова Веренски на официальном сайте НХЛ.

Видео сейва Бобровского можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.