Аткинсон — о сейве Бобровского: в следующий раз пусть выходят «три в ноль»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон после матча с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ) прокомментировал сейв Сергея Бобровского в третьем периоде при выходе «два в одного». Российский голкипер бросил клюшку и отразил шайбу блином, переместившись в другой угол ворот.

«Боже мой. Это невероятно, впрочем, ничего особенного для Бобровского. Возможно, в следующий раз им стоит попробовать выйти „три в ноль“, — цитирует Аткинсона журналист The Athletic Аарон Порцлайн.

Видео сейва Бобровского можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.