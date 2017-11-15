Сергачёв: я никогда не буду Гончаром и Зубовым, у меня своя судьба

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением о сравнении с Сергеем Зубовым и Сергеем Гончаром, а также отметил, что старается ни на кого не равняться. 19-летний Сергачёв в текущем сезоне набрал 12 (4+8) очков в 18 матчах.

«Я очень хорошо знаю Ваню Проворова. Конечно, с какой-то стороны подстёгивает, что нас сравнивают. Очень рад за него. Вообще, считаю большим комплиментом, что меня сравнивают с Проворовым.

Конечно, льстят сравнения с Гончаром и Зубовым. Я даже не знаю, как это можно делать. Меня и Зубова и Гончара — великих защитников, одних из лучших в истории российского хоккея. Здорово, но, мне кажется, пока рановато, я ничего такого не сделал. Я никогда не буду Гончаром и Зубовым, у меня своя судьба. Я сам прокладываю себе дорогу, нет такого, что я хочу выйти на уровень какого-то хоккеиста. Просто хочу становиться лучше в каждом матче и на каждой тренировке», — сказал Сергачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полное интервью с Михаилом Сергачёвым читайте сегодня на «Чемпионате».