Эспозито: без хоккейной сборной России не будет Олимпиады

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, победитель Кубка Канады и член Зала хоккейной славы Фил Эспозито считает недопустимым отсутствие сборной России по хоккею на Олимпиаде. МОК может не допустить российских спортсменов на Игры под своим флагом, а президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что КХЛ может отменить перерыв и не отпустить на Олимпиаду своих игроков.

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«Если хоккейную сборную России, и я специально говорю «хоккейную», не допустят на Олимпиаду, это будет так же, как если бы не допустили хоккейную сборную Канады, США, Швеции или Финляндии. Олимпиады не будет — и точка! Без всех этих стран вместе у вас не будет Олимпиады. Это просто возмутительно, если российской хоккейной команде не разрешат играть из-за этого. Я буду ошарашен, если они на самом деле запретят сборной России по хоккею участвовать в Олимпиаде из-за того, что случилось в других видах спорта на летних Играх», — цитирует Эспозито Murphy's Hockey Law.

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