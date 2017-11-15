Дивизион «Лига надежды» впервые в истории стартовал в Ночной лиге в Приморье

В Ночной хоккейной лиге в Приморском крае впервые в истории команды будут соревноваться в дивизионе «Лига надежды», представленном командами из Владивостока, Артёма и посёлка Восток. Теперь в регионе лига представлена всеми тремя дивизионами. Историческое событие прокомментировал региональный представитель Ночной лиги по Приморскому краю, председатель МКС НХЛ «Дальний Восток» Олег Зеленин.

«Наш край стоял у истоков зарождения Ночной лиги, и команды Приморского края всегда участвовали в финалах. Мы скромно начинали с дивизиона „40+“, но с каждым сезоном Приморский хоккей набирался опыта выступления в лиге и становился грозным соперником для противника. Нам есть чем гордиться в Ночной лиге. В сезоне-2014/15 „Уссурийские Тигры“ стали первыми в лиге „Будущих чемпионов 40+“ и привезли домой кубок Победителей. Команда „Вольфрам“ из посёлка Восток уже давно наводит страх на своих соперников в „Лиге Чемпионов 40+“, а молодёжная команда „Вольфрам-Б“, выступавшая в прошлом финале в дивизионе „Лига мечты“, завоевала бронзовые медали и кубок Фестиваля сезона-2016/17.

Сегодня мы впервые в нашем крае открываем турнир в дивизионе «Любитель 18+. Лига надежды». Я уверен, что наш турнир пройдёт в честной и интересной борьбе и победитель отборочного этапа достойно представит наш край на финале в Сочи", — цитирует Зеленина пресс-служба лиги.



Турнир «Лиги надежды» пройдёт в Приморье с ноября 2017 года по март 2018-го, и каждая команда — «Штурм» (Владивосток), «Вольфрам-А» (п. Восток), «Спарта» (Артём) и «Вымпел» (Владивосток) — проведёт на отборочном этапе по 15 игр.

Искры из глаз. Как «Сталкер» и «Метеор» бились за лидерство в Ночной лиге Страсти, красивые голы и лихая интрига — всё это было в центральном матче первого круга Лиги Мечты.