Бучневич: стараюсь играть нестандартно, не как американцы

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал, как команда справилась со спадом в начале сезона, а также отметил, что старается играть нестандартно.

«В команде всё хорошо. Начали выигрывать, все довольны. До этого было напряжение и у тренерского штаба, и в раздевалке не было шуток, смешков. Сейчас всё стало попроще, гораздо более позитивная обстановка. Наверное, в защите начали строже играть, не пропускаем непонятных голов, поменьше обрезов стало, забиваем в большинстве важных моментов. Всё складывается получше, чем в начале сезона.



В начале сезона я был в том же звене, играл даже больше, чем сейчас. Просто забить не мог, моменты всегда были. А сейчас партнёры помогают, раза три-четыре забил уже в пустые ворота. Стараюсь больше бросать, играть по установке тренеров. Стараюсь просто накидывать на ворота, никогда не знаешь, что там будет. Мика по стилю похож на меня, а Крайдер более боевой, может подержать шайбу, отобрать её, убежать. Мы не такие быстрые, он бежит, как лошадь. А на паузе у нас Цукарелло может сыграть, это не ко мне. Я просто стараюсь найти партнёра, сыграть нестандартно, не как американцы.



Я стал больше играть, чем в том году. Нет такого, что пару смен провёл плохо и тебя посадили. Конечно, подойдут, скажут, но нет такого, что сразу в четвёртое звено опускают. Летом вылечился, спина не болит. С травмированной спиной тяжело было играть, но что делать, надо было», — сказал Бучневич в эфире телевидения НХЛ.

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