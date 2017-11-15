Овечкин: в Америке не нравятся водители, среди них много тупых

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ему нравится в США, а что, наоборот, не нравится.

«Не нравятся водители в Америке. Очень много тупых водителей, из-за них получаются большие пробки. Не нравится, как люди одеваются, по крайней мере здесь, в Вашингтоне. Русские люди и есть русские, нам не надо ничего перенимать. Здесь просто люди живут по правилам независимо от того, кто ты, у всех одинаковые права», — сказал Овечкин в интервью «Дневнику Хача».

Партнёр Овечкина по команде Евгений Кузнецов рассказал, как быстро может снять хоккейную экипировку, если того потребуют обстоятельства.

«Думаю, две минуты хватит, чтобы снять экипировку. При желании даже меньше. Когда ср*ть хочешь, быстро раздеваешься!» — сказал Кузнецов.