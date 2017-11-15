Юханссон: я на 10 лет старше Сорокина, но мне есть чему у него поучиться

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон поделился впечатлениями от пребывания в команде.

«Мне всё понравилось с самого начала. КХЛ – хорошая лига с обилием классных игроков. Адаптация заняла какое-то время, но ребята помогали мне, чувствую, что делаю шаг за шагом. Легко играть в отличной команде, которая в каждом матче имеет шанс на победу. Абсолютно доволен игровым временем. Я соревнуюсь с Ильёй Сорокиным, а он — один из лучших вратарей в Европе. Я ничего не ждал заранее. Есть только одна вещь: когда выхожу на лёд, должен показывать свою лучшую игру. Я на 10 лет старше Сорокина, но мне есть чему поучиться. У него отличная техника, на каждой тренировке мне нужно выкладываться на полную. В его возрасте я играл во второй шведской лиге. Если Илья так продолжит, то пойдёт очень далеко. В Швеции играют много хороших голкиперов, но не бывает так, что кто-то из нас может играть в НХЛ уже в 20 лет.

Тренер вратарей ЦСКА Константин Власов? Он работает с отличной энергией, очень хочет помочь нам, хочет, чтобы мы стали лучше. Мы каждый день дополнительно разбираем мелкие детали. После сложного года в Северной Америке мне было необходимо много работать. Его английский становится лучше, но мой русский никак не меняется. Это не проблема, я схватываю мелкие слова.

Я играл против ЦСКА. 10 лет назад у них были сборы в Швеции, и кажется, в том матче я пропустил от них восемь шайб. ЦСКА – самый известный клуб в Европе: трофеи, репутация, столько великих игроков здесь выступало. Капризов так часто мне забивает! У нас очень талантливая команда, ты не можешь взять себе «выходной» на тренировке. Приятно видеть, что все эти парни стараются стать лучше и лучше с каждым днём.

Я мечтал однажды сыграть в НХЛ. Получил шанс и постарался им воспользоваться. К сожалению, всё пошло не так. Но по крайней мере я попробовал. Считаю, что многому научился, живя вдалеке от дома. Я научился брать больше ответственности на себя вне льда, решать проблемы самостоятельно», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.