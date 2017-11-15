Ларионов: Кучеров и Тарасенко не растеряли хоккея, который мы привнесли в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, а ныне хоккейный агент Игорь Ларионов оценил игру российских игроков в НХЛ, а также высказался о возможном бойкоте ОИ-2018 со стороны КХЛ.



«Игра россиян в этом сезоне НХЛ? Я очень рад за Кучерова и Тарасенко. Парни здорово играют и высоко держат планку нашего российского хоккея. Приятно видеть! Талантливые ребята стали лидерами своих команд, ведут их за собой. Это очень хорошо. Они не растеряли хоккея, который мы когда-то привнесли в НХЛ, проложили путь ещё в конце 80-х. Дали дорогу молодым, и они показывают превосходную игру. Шипачёв? Я не хочу комментировать этого человека. Это не мой игрок. Так что все вопросы к самому Шипачёву. Я же не буду спекулировать на этой теме.



Якупов? Наиль хорошо начал сезон в НХЛ, нормально играет. Это меня радует. У него появился отличный шанс выступать в молодой перспективной команде. «Эвеланш» показывают интересный хоккей. И я доволен тем, что Якупов находит себя в этом коллективе. Он может там себя проявить.



КХЛ обещает не пустить своих игроков на Олимпиаду, если Россию не пустят в Пхёнчхан? Я не знаю, кто сыграет в Пхёнчхане. Но Олимпиада состоится. А кто приедет – не мне решать. Что тут ещё скажешь? Решение находится в руках МОК. Конкретика исходит от них», — цитирует Ларионова «Советский спорт».

Ларионов: если в КХЛ платят налог на роскошь, то куда идут эти деньги? Участие в Лиге Легенд, ситуация с НХЛ и Олимпиадой, падение «Детройта» и необходимость сокращений в КХЛ – в интервью с Игорем Ларионовым.