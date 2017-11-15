«Брюнес» продолжит играть в Лиге чемпионов, несмотря на «попытку убийства» Пайе

«Брюнес» решил продолжить выступать в хоккейной Лиге чемпионов, несмотря на недавний инцидент с игроком шведской команды. Защитник команды «Адлер Мангейм» Томас Ларкин заработал 50 минут штрафа, очень грубо сыграв против форварда «Брюнеса» Даниэля Пайе. Он клюшкой попал Пайе в область шеи. У Пайе диагностировано сотрясение мозга. Ларкин получил четыре матча дисквалификации.

Видео эпизода можно посмотреть в «твиттере» RoadLaker.

«Наш клуб продолжит участие в Лиге чемпионов, несмотря на то что мы не согласны со сроком дисквалификации Ларкина. Лига чемпионов заверила, что началась работа по выработке единой нормативной базы. С нетерпением ждём результатов», — сообщается на официальном сайте шведского клуба.

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«Швеция по-прежнему остаётся единственной страной, которая имеет чёткую нормативную базу как для лиги, так и для международных турниров в плане дисквалификаций. Мы начали консультации и обсуждения со всеми национальными лигами об этой «ошибке в системе». Лига чемпионов сделает всё для того, чтобы создать единую нормативную базу и защитить игроков», — заявил генеральный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн.