Команда «Новые Замки» рассталась с экс-форвардом «Амура» и «Лады» Дубининым

Словацкая команда «Новые Замки» объявила о прекращении сотрудничества с нападающим Артёмом Дубининым.

«Главный тренер команды Ладислав Любина не был удовлетворён игрой и вкладом Дубинина в результат. Мы договорились с Артёмом о расторжении контракта, он покинул нашу команду во вторник», — пояснили ситуацию в клубе.

В текущем сезоне на счету Дубинина 5 очков в 21 матче за словацкую команду. Хоккеист имеет опыт выступлений в КХЛ — в общей сложности 45 матчей за «Ладу» и «Амур», 8 очков. В ВХЛ на счету игрока 269 матчей, в МХЛ — 19.