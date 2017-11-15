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Чудинов забил свой 1-й гол за «Авангард» и 50-й в «регулярках» КХЛ

Хоккей

На 52-й минуте матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» — «Авангард» защитник омской команды Максим Чудинов вывел «ястребов» вперёд.

Это первый гол Чудинова за омскую команду и к тому же 50-й в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги. Защитник был в ходе сезона обменян из питерского СКА.

В матче в Астане подходит к концу третий период — счёт равный, 1:1.

Также видео гола Чудинова доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Барыс Максим Чудинов
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