Объявлены составы ЦСКА и «Салавата», Кареев в воротах уфимцев

Стали известны составы ЦСКА и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве. Место в воротах уфимской команды займёт Андрей Кареев. Форвард «Салавата» Линус Умарк возвращён в тройку легионеров.
ЦСКА
Также информация доступна в официальном «твиттере» ЦСКА.
«Салават Юлаев»
Также информация доступна в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева».
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