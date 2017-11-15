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Объявлены составы ЦСКА и «Салавата», Кареев в воротах уфимцев

Хоккей

Стали известны составы ЦСКА и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в Москве. Место в воротах уфимской команды займёт Андрей Кареев. Форвард «Салавата» Линус Умарк возвращён в тройку легионеров.

ЦСКА

Также информация доступна в официальном «твиттере» ЦСКА.

«Салават Юлаев»

Также информация доступна в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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