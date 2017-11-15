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«Барыс» уступил «Авангарду», но набирает очки десять матчей подряд

Хоккей

«Барыс» на своём льду потерпел поражение от «Авангарда» и прервал свою четырёхматчевую победную серию. При этом комнада набирает очки десять матчей кряду. В 32 матчах сезона на счету «Барыса» 19 побед. «Авангард» одержал вторую победу подряд и 19-ю в 31 матче сезона. 10 октября в очном матче команд в Омске «Барыс» взял верх со счётом 4:3.

«Барыс» — «Авангард»: по окончании первого периода произошла массовая потасовка

Первая и вторая двадцатиминутки не принесли заброшенных шайб. При этом на площадке периодически возникали потасовки. А на 31-й минуте матча защитник хозяев Джордан Сауторн подрался с игроком обороны гостей Виталием Меньшиковым. На 52-й минуте матча Максим Чудинов вывел омичей вперёд. Это его первый гол «Авангард» и 50-й в «регулярках» КХЛ. На 56-й минуте встречи Роман Старченко счёт сравнял. Встреча перетекла в овертайм, в котором главный тренер «Барыса» Евгений Корешков снял вратаря. Игроки омской команды не сумели поразить пустые ворота. Дополнительное время голов не принесло, а в серии буллитов «Авангард» вырвал победу. Причём это первая победа команды в серии буллитов в текущем сезоне. Астанчане проиграли обе своих серии буллитов в сезоне.

«Барыс» — «Авангард»: Сауторн подрался с Меньшиковым
КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 16:30 МСК
Барыс
Астана
1 : 2 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Авангард
Омская область
0:1 – Чудинов (Петерссон) – 51:21 (5x4), 1:1 – Старченко (Семёнов, Жайлауов) – 55:40 (5x5), 1:2 – Семёнов – 65:00 ( ПБ)

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Чудинов забил свой 1-й гол за «Авангард» и 50-й в «регулярках» КХЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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