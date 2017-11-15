Величкин: операция Мозякину не нужна, но в ближайших матчах Сергей не сыграет

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин прокомментировал состояние здоровья Сергея Мозякина, получившего травму в матче со «Спартаком». Хоккеисту было сделано сегодня МРТ.

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«Радоваться, конечно, не стоит. Но разрыва нет. В общем, травма боковых мышц, ни о каких играх сейчас не может идти речи. Самое главное, что не надо оперативного вмешательства, нужно консервативное лечение. О сроках говорить рано, в ближайший день-два будет ясность в этом вопросе. Пока о ближайших играх нет речи», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Видео, где Мозякин получает травму, можно посмотреть также на канале КХЛ в YouTube.