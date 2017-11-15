Первый тренер Шипачёва: не верю, что он бы не справился в НХЛ, дай ему время

Первый тренер Вадима Шипачёва Вячеслав Дубровин поделился своими воспоминаниями от работы с нападающим.

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«Шипачёв приезжает каждое лет. Принял я команду в 1998 году. С первого раза в Вадике ничего не разглядел. Но отработал с ними целый сезон и пришел к выводу: Шипачёв-то – хороший игровик. Он умеет читать игру. Он был щуплым, невысоким. Меня мучили сомнения: как ему быть, если не прибавит в габаритах? В соревнованиях поставил его на позицию защитника. Так играл до 13 лет. Много набирал очков даже в обороне, потому что пасы раздавал изумительно.



С нами занимался – царство ему небесное – Гена Чурилов. Он был центральным. Потом уехал в «Магнитку». Начал искать хорошего центра. И вдруг подумал: «А что бы не попробовать Шипу?» Посмотрел – всё прошло великолепно. Создал хорошую тройку на его базе. Я понимал, что Вадим шагнёт в большой хоккей. Его сильная сторона – самоанализ. Вадик умеет прогрессировать, подстраиваться под разные стили.



Неудача в «Вегасе»? Игрок с большими заслугами, мастерством – и вдруг его опускают в АХЛ. Любого это огорчит. К сожалению, не обсуждал с Вадиком, что с ним реально происходило в «Вегасе». Может, была антипатия со стороны тренера.

О таких ребятах я всегда говорю: «Этот мальчик с корольком в голове». Вадим был таким пацаном. И даже остался. Это выражается в поведении, отношении, работе, старании, человечности. На льду при своих габаритах он не боялся уходить от борьбы. Любого можно научить толкаться. Играть научится не каждый. А если ты хорош в самом хоккее, зачем тебе биться? Дацюк же этого не делает. Он играет! Ларионов же не бился. Завоевал три Кубка Стэнли, два золота Олимпиады. О таких говорят: «Это шахматные хоккеисты». Гроссмейстеры на льду. Кросби такого же плана. Дали бы время Вадику, и он освоился бы в НХЛ. Не верю, что он бы не справился… Великий мастер состоит из трех «К»: «Кому? Когда? Как?» Так вот, все три «К» у Вадима есть. Диспетчер от Бога», — цитирует тренера «Советский спорт».