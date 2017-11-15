Лихотников: «Авангард» много провоцировал, у «Барыса» была задача играть жёстко

Нападающий «Барыса» Артём Лихотников прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 ШБ).

Чудинов забил свой 1-й гол за «Авангард» и 50-й в «регулярках» КХЛ

«Почему не удалось реализовать буллит? Олег Шилин играл в «Сарыарке», как и Денис Костин. Он знал мой буллит, куда буду бросать. К сожалению, не получилось. Надеюсь, получится в следующий раз. Если будет шанс, обязательно забью.



Обе команды играли здорово, было много моментов, вратари хорошо сыграли. Игра шла, можно сказать, до гола, до ошибки. В буллитах чуть-чуть не повезло. В первом периоде входили в игровой ритм, а потом побежали, начали атаковать. В принципе, нормально.



Как провёл небольшой отпуск? Съездил домой, к родным. Отдохнули пару дней, а потом приступили к работе. Провели три ударных дня, усиленно готовились к игре с «Авангардом». Хотели выиграть, но, к сожалению, не получилось.



Сегодня игроки «Авангарда» много провоцировали. Была задача играть жёстко, в тело, переводить шайбу в чужую зону. Восстановимся и будем плодотворно готовиться к «Сибири». Мы с ними играем в одной конференции, сейчас все команды идут очень плотно, поэтому надо забирать очки», — цитирует игрока «шайба.kz».