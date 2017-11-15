«Авангард» не забил в пустые ворота, когда «Барыс» снял вратаря в овертайме

«Авангард» на выезде переиграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В овертайме главный тренер команды из Астаны Евгений Корешков снял вратаря, а игрокам «Авангарда» не удалось забить в пустые ворота.

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В серии буллитов точнее были игроки омской команды. Они реализовали три попытки подряд, астанчане — две подряд. Это первая победа омичей по буллитам в текущем сезоне.

Видео эпизода, в котором игроки «Авангарда» не сумели поразить пустые ворота, доступно также на официальном сайте КХЛ.