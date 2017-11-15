П. Зубов: паузы на Евротур у «Сибири», к сожалению, не было

Главный тренер «Сибири» Павел Зубов поделился эмоциями от победы над «Югрой» (2:1 ШБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль Бергстрёма принёс «Сибири» победу над «Югрой»

«Югре» спасибо за игру. Надо признать, сегодня соперник был намного свежее нас. Видимо, они хорошо поработали в паузе на Евротур, которой у нас, к сожалению, не было. Поэтому мы проиграли много силовой борьбы, и это сказалось на общем рисунке игры. Но мы рады победе, нам теперь нужно только восстановиться. График у нас сейчас тяжёлый: до следующей паузы будет 9 игр на выезде и 3 — дома. Спасибо ребятам, что дотерпели», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

Также видео доступно на официальном канале «Югры» в YouTube.