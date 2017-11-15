Скабелка: давайте расскажу, кто игроков «Авангарда» держал. Есть же судьи

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Барысом» (2:1 ШБ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начну с того, что такая хоккейная атмосфера на стадионе, полный стадион – очень приятно играть. Хоть мы и забили на двоих только две шайбы за весь матч, но такой накал и моменты держали болельщиков в напряжении всю игру. Могу сказать, что игра мне понравилась, всё было сегодня: напряжение, стычки, драки, никто не хотел уступать, обе команды хотели выиграть. Гол, который мы пропустили с вбрасывания, немного обидный. Было много других моментов, где соперник мог забить. Тем не менее, повторюсь, мы очень довольны победой. Спасибо команде за характер, терпение и волю к победе.

Как скоро мы увидим Лемтюгова в игре? Коля говорит: «Слава богу, живой». По срокам восстановления ничего не могу сказать. Он уже приходит во дворец, в раздевалку, то есть он уже выписался с больницы, восстанавливается.

Почему сегодня было так много стычек, потасовок? Мы играли с лидером, и мы, и они хотели выиграть, хоккей — мужская игра, невозможно без стычек. В овертайме выходит четвёртый полевой игрок вместо вратаря? Мы знали об этом, наказывать надо за это, мы не наказали и в итоге чуть не проиграли по буллитам.

Березин придерживал Доуса локтем? Давайте я вам расскажу, кто наших игроков держал. Зачем вы мне такие вопросы задаёте? Есть же судьи», — сказал Скабелка на послематчевой пресс-конференции.

Лихотников: «Авангард» много провоцировал, у «Барыса» была задача играть жёстко

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».