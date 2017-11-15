Е. Корешков: не будь паузы на Евротур, «Барыс», возможно, посыпался бы

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:2 ШБ).

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«После паузы очень понравилась атмосфера на арене, очень много болельщиков сегодня пришло поддержать нас, верили в нас, несмотря на то что мы проигрывали по ходу матча — 0:1. Забили гол, сражались до конца. После паузы мы ещё далеки от идеальной формы, штанги были, в овертайме выходы «2 в 1» надо было использовать. Шансы были, матч был равный, поэтому победитель выявился только в серии буллитов.

Не было бы паузы, мы, возможно, посыпались бы. Пауза идёт только на пользу, перезагрузились, восстановились, прибавили в силе, очень тяжёлые тренировки были. Поэтому хочу сказать, что наша задача — выиграть не один-два матча, у нас впереди очень много игр, и наша задача — прибавлять от матча к матчу.

Драка Сауторн — Меньшиков? На грубость хотелось бы ответить голами, в любом случае, мы своих лидеров в обиду не дадим», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.