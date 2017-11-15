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«Витязь» — «Ак Барс»: Гимаев подрался с Токрановым

Хоккей

В конце второго периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Витязь» — «Ак Барс» подрались защитник подмосковной команды Сергей Гимаев и игрок обороны казанской команды Василий Токранов.

Гимаев получил 5 минут штрафа за драку, 2 минуты как зачинщик драки и 10 минут дисциплинарного штрафа. Токранов получил 2 минуты за толчок на борт и 5 минут за драку. После двух периодов казанцы ведут со счётом 2:1.

Также видео драки Гимаева с Токрановым доступно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Витязь Василий Токранов Сергей Гимаев
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