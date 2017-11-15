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4 очка Толванена помогли «Йокериту» одолеть «Нефтехимик», выиграв 3-й матч кряду

Хоккей

«Нефтехимик» на выезде уступил «Йокериту» и прервал свою двухматчевую серию побед. В 31 матче сезона на счету команды 17 побед. «Йокерит» одержал третью победу подряд. В 28 матчах сезона на счету команды 21 победа.

Этот матч завершился со счётом 6:3 в пользу финской команды. В составе победителей шайбы забросили Сами Лепистё, Ессе Йоэнсуу, Ээли Толванен (дубль), Томми Хухтала и Пекка Йормакка. В составе проигравших отличились Дэн Секстон и Александр Авцин (дубль).

Главный герой матча — форвард «Йокерита» Ээли Толванен, набравший 4 (2+2) очка.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2017, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
6 : 3 1:2, 4:0, 1:1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 – Секстон (Огурцов, Галимов) – 03:26 (5x5), 1:1 – Лепистё (Палола, Толванен) – 06:48 (5x5), 1:2 – Авцин (Ро, Нестрашил) – 14:35 (5x5), 2:2 – Йоэнсуу (Норман, Толванен) – 21:28 (5x5), 3:2 – Толванен (Норман, Кивистё) – 24:24 (5x5), 4:2 – Йормакка (Палола) – 29:48 (5x5), 5:2 – Толванен (Лепистё, Палола) – 37:52 (5x4), 5:3 – Авцин (Куликов, Брынцев) – 41:56 (5x5), 6:3 – Хухтала (Рямё) – 58:59 (en)

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Йокерит ХК Нефтехимик Ээли Толванен
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