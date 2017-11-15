4 очка Толванена помогли «Йокериту» одолеть «Нефтехимик», выиграв 3-й матч кряду

«Нефтехимик» на выезде уступил «Йокериту» и прервал свою двухматчевую серию побед. В 31 матче сезона на счету команды 17 побед. «Йокерит» одержал третью победу подряд. В 28 матчах сезона на счету команды 21 победа.



Этот матч завершился со счётом 6:3 в пользу финской команды. В составе победителей шайбы забросили Сами Лепистё, Ессе Йоэнсуу, Ээли Толванен (дубль), Томми Хухтала и Пекка Йормакка. В составе проигравших отличились Дэн Секстон и Александр Авцин (дубль).

Главный герой матча — форвард «Йокерита» Ээли Толванен, набравший 4 (2+2) очка.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».