Квартальнов: Локтионов — мастер, но он может играть сильнее, Кутузов мне ясен

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов оценил игру форварда Андрея Локтионова и защитника Александра Кутузова. Также специалист высказался об игре своей команды на пятаке в матче с ХК «Сочи» (2:1 ШБ).

«Были большие перерывы и у Локтионова, и у Кутузова. Кутузов как игрок мне ясен. Он придал нам ту игру в обороне, которой не хватало. Дай бог, чтоб был здоров. Будем его аккуратно использовать, может, следующую игру пропустит. Локтионов — мастер, но может играть сильнее.

Игра под воротами — это Тальбо, это было. Но сегодня мы не стали развозить, два раза бросили — и два гола. Не все в лиге так умеют, у нас он лучший по игре в обороне. Но смотришь на других: почему он может, а они — нет? Другие тоже должны подтягиваться», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.

Квартальнов: «Локомотив» пропускает первым, а надо стараться наоборот

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