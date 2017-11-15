С. Зубов: матч с «Локомотивом» походил на плей-офф, игра смотрелась

Главный тренер ХК «Сочи» Сергей Зубов подвёл итоги матча с «Локомотивом» (2:3 ШБ).



«По накалу игра больше походила на матч плей-офф, действительно смотрелась. Упустили игру во втором периоде, получили пару удалений. Но парни сегодня — молодцы, вытащили третий период. Мы рады, что взяли очко, оно дорогого стоит.

Овертайм начали в три нападающих? Когда как, иногда это работает. Смотрим, насколько они свежие, насколько идёт игра в третьем», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.