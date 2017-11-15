Билялетдинов: на восстановление Малыхина уйдёт два месяца

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после матча с подмосковным «Витязем» (4:1).



«Нам нужна была победа, потому что мы неудачно играли в последнее время. Ребята это понимали. Команда хорошо подготовилась и сделала всё, чтобы выиграть. Хотя матч был непростой, но результат есть, и я очень доволен ребятами. Серьёзная ли травма у Малыхина? Серьёзная. Думаю, на восстановление уйдёт месяца два точно, если не больше», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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