Белов: «Витязь» не опускает руки, впереди много матчей. Делали всё что могли

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги игры с «Ак Барсом» (1:4).



«Мы знали, что «Ак Барс» будет очень хорошо настроен, но нам тоже нужны очки. Делали всё что могли. Был шанс зацепиться, но грубейшая ошибка защитника в начале третьего периода всё перечеркнула. Слабо очень сыграли в большинстве. Мы в непростой ситуации. Руки не опускаем, впереди много матчей. Готовимся.

Соперник не дал нам сегодня лезть на пятак, а вообще, у нас слабая реализация, очень мало забиваем. Мы постоянно об этом говорим. К сожалению, вот такой результат. Ребята были настроены. Много матчей проиграли в последнее время. И сегодня начали очень робко. Второй период неплохо провели. Драки пошли нам на пользу, но мы пропустили и исход игры был решён, было сложно что-то сделать», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.